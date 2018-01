No Troféu Imprensa, Silvio Santos repreende Sheherazade e Gentili por comentários políticos

Sheherazade e Gentili são conhecidos por criticarem políticos e ideais de esquerda Foto: Roberto Nemanis

O Troféu Imprensa, exibido na noite deste domingo, 9, teve torta de climão. Silvio Santos repreendeu veementemente, ainda que em tom de brincadeira, Rachel Sheherazade e Danilo Gentili por seus comentários e críticas a políticos em seus programas televisivos. Ambos são conhecidos por emitirem opiniões pessoais ao vivo.

Sheherazade, que recebeu o prêmio de melhor apresentadora de telejornal obtido em 2015 pelo SBT Brasil, ouviu as críticas mais incisivas. "Você começou a fazer comentários políticos no SBT e eu pedi para você não fazer mais, porque você foi contratada para ler notícias, não para dar sua opinião", diz Silvio Santos com os braços cruzados, enquanto Sheherazade ri de forma constrangida, com os braços para trás. "Se você quiser fazer política, compra uma estação de televisão e faz por sua conta", acrescenta o apresentador.

A jornalista, na defensiva, argumenta de forma gentil com o chefe. "Quando você me contratou, você me contratou para opinar", diz.

Silvio, entretanto, retruca. "Não", ao que a jornalista dá uma risada constrangida. "Eu contratei você para você continuar com sua beleza e com sua voz para ler as notícias do teleprompter". Silvio segue no 'puxão de orelha'. "Na internet, você pode fazer o que quiser. Combinei com o Danilo [Gentili] que a partir de agora ele só vai elogiar os políticos".

Veja o vídeo:

Que PISÃO que Sílvio Santos deu na Shorumezade e, por tabela, no Danlixo Gentili. #TroféuImprensa pic.twitter.com/X6UIJJfKsI — Marcos Oliveira (@MarkosOliveira) 10 de abril de 2017

Gentili, ao receber o prêmio de melhor programa de entrevista, obtido em 2015 pelo The Noite, também recebeu reprimenda. "Você não deve falar em política porque você me complica. Não é você que ouve as reclamações, sou eu", disse Silvio Santos. "Depois me falam 'manda embora'".

Silvio ainda reclamou do elenco de oito pessoas para o The Noite, que seria muito grande. "Oito pessoas para um programa de uma hora?". Gentili, constrangido, revida. "Mas é [exibido] todo dia, né!", ao que Silvio responde: "Mas de segunda a sexta...".

Confira: