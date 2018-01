No 'Jornal Nacional', William Bonner faz 'tutorial' de como gravar vídeo no celular

William Bonner fez um 'tutorial' sobre como fazer filmagens no celular de forma mais adequada para a TV. Foto: Reprodução/TV Globo

Na edição do Jornal Nacional da última quinta-feira, 21, William Bonner surpreendeu os telespectadores ao fazer um 'tutorial' ao vivo de como gravar vídeos no celular, pegando o gancho da reportagem que acabava de ser exibida, que tinha imagens feitas por um aparelho móvel.

"Já que a gente usou uma imagem feita por uma testemunha, vale fazer uma observação: na hora da pressa, é muito comum filmar ou fotografar nessa posição assim, na vertical. Mas para a imagem ser melhor explorada aqui na televisão, o ideal é que o smartphone esteja nessa posição, na horizontal", disse Bonner, segurando um celular. "Fica a dica", finalizou.

A hashtag #ficaadica apareceu, inclusive, no GC do telejornal e virou assunto nas redes sociais – muitos internautas elogiaram as dicas de Bonner.

Ainda bem que existe o bonner pra salvar o jornalismo brasileiro #ficaadica — Isabela Vianna (@isafvianna) 21 de dezembro de 2017

Se tio Bonner tá ensinando a gente como filmar com celular, quem é nois pra reclamar??? #ficaadica pic.twitter.com/I80YLPUpCD — Anderson José (@Aportogomes1) 22 de dezembro de 2017

parece q titio bonner inaugurou os pre memes 2018 QUE A GUERRA DO MELHOR MEME 2018 COMECE #ficaadica pic.twitter.com/1GWzInEqz6 — edu (@edunakeru) 21 de dezembro de 2017

caralho gente esse "fica a dica" pode virar um quadro do jornal onde o willian bonner dá dicas eai globo #ficaadica — musa v (@vih_Bortaliero) 21 de dezembro de 2017

O tutorial de Bonner também foi alvo de brincadeiras e memes:

fica a dica do bonner ai pic.twitter.com/zlvUIV7og3 — emerson (@emerpettorini) 22 de dezembro de 2017