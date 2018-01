No episódio de maior audiência da temporada, Fernando é eliminado do Masterchef

O bolo de Fernando Bianchi ficou cru e foi chamado de "pudim" por Eric Jacquin Foto: Carlos Reinis/ Band

Na noite de terça-feira, quando o Masterchef chegou aos 5,4 pontos de audiência, Fernando Bianchi foi o eliminado depois de seu bolo de camadas ficar cru e ser descrito por Jacquin como um "pudim". Outro defeito da receita foi a falta de separação entre os andares do doce: o recheio e a massa se misturaram. "É um bolo que nunca estaria na mesa numa festa em minha casa", declarou Erick Jacquin.

A eliminação foi disputada com Leonardo Young, que não conseguiu fazer os três andares, como a prova pedia, mas o sabor do bolo o salvou. Ao dizer quem seria eliminado, Jacquin elogiou o pouco açúcar na receita do participante.

Gabriella e Bruna também participaram da prova de eliminação, porque estavam no time perdedor na primeira parte do programa, quando as equipes tiveram de preparar uma refeição completa para 200 bombeiros. Liderado por Raquel, o time azul ganhou e não participou da prova.

Apesar do gosto por confeitaria, Bruna teve problemas ao assar a massa, e o bolo apresentado não saiu como a mineira esperava. De acordo com os jurados, a receita era doce demais, mas ela conseguiu escapar da eliminação.

Ao deixar o programa, chamado por Ana Paula Padrão de "mister simpatia", Fernando mostrou estar conformado com o resultado e não demonstrou tristeza.

A audiência do programa chegou perto dos últimos episódios da temporada anterior, quando o Masterchef teve mais de 6 pontos.

