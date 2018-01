No Dia de St. Patrick, Ellen DeGeneres se fantasia de leprechaun

Todo o cenário do 'The Ellen DeGeneres Show' verde para comemorar o dia Foto: Katy Winn/Invision/AP

Para comemorar o Dia de St. Patrick, 17 de março, Ellen DeGeneres e sua convidada, Kristen Bell, fizeram um quadro no The Ellen DeGeneres Show vestidas de leprechaun, uma figura mitológica irlandesa.

Fantasiadas e ajoelhadas para parecerem menores, as duas jogaram 'Heads Up!', jogo em que uma atua e a outra tem de adivinhar o que a outra está fazendo, como mímica. Além de estarem fantasiadas, o cenário do programa ficou todo verde com trevos de quatro folhas.

Em seu Twitter, Ellen celebrou o dia e disse os joelhos de Kristen devem ter doído durante o quadro. "Feliz Dia de St. Patrick para todos os meu fãs irlandeses. E todos que gostam de beber durante o dia", escreveu.

Assista ao quadro (em inglês):