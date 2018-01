Nicole Kidman deixa 'Jon Snow' sem graça em talk-show

Nicole Kidman e Kit Harington foram os convidados de James Corden Foto: The Late Late Show/Facebook

Na última terça-feira, 6, Nicole Kidman e Kit Harington foram os convidados do The Late Show, o talk-show de James Corden. Durante o programa, a atriz norte-americana deixou o ator de Game of Thrones bem sem graça.

Enquanto ele falava sobre como é morar junto com a namorada, Rose Leslie, seu par romântico em determinado momento da série, Nicole perguntou: "Vocês vão se casar ou...?"

Kit ficou muito sem jeito e a atriz logo completou: "Ah, é que eu acho legal vocês pelo menos ficarem noivos, se vão morar juntos". O alvoroço na plateia foi grande e Nicole ainda brincou dizendo que estava jogando no time de Rose.

O ator brincou: "Fui constrangido por Nicole Kidman." No entanto, ele explicou que tem feito tudo passo a passo no relacionamento.

Kit Harington e Rose Leslie assumiram o namoro em 2014. Os dois fizeram par romântico na série Game of Thrones, que retorna à televisão no dia 16 de julho.

Confira parte da entrevista: