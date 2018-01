Niall Horan, do One Direction, sabe cantar músicas da Anitta

O cantor Niall Horan, integrante da boy band britânica One Direction, mostrou que conhece um pouco da música brasileira e improvisou uma palhinha de duas músicas da Anitta.

Durante uma entrevista, ele tentou cantar dois hits da cantora, "Deixa ele sofrer" e "Paradinha". Mesmo dizendo que não consegue entender nenhuma parte das letras, Niall cantarolou o refrão das duas músicas. O cantor ainda pediu desculpas por não conhecer mais canções brasileiras.

Anitta e Niall se conheceram em uma festa privada durante a passagem do One Direction pelo Rio de Janeiro, em 2014. Na época, a internet foi à loucura com os boatos de um possível romance entre os dois, mas nada foi confirmado. A brasileira chegou a dizer que eles são amigos.

Niall no Brasil

O irlandês passou pelo Brasil para um show único da sua turnê Flicker Sessions Tour, no Rio de Janeiro, no dia 1º de outubro. Para a alegria dos fãs, ele anunciou que volta ao País em 2018 para duas apresentações.

O cantor se apresenta no Rio de Janeiro, no dia 8 de julho, e em São Paulo, no dia 10 de julho. Os ingressos começaram a ser vendidos na terça-feira, 3, no site Eventim, para o Rio, e na Tickets For Fun, para São Paulo.