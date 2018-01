Netflix: Trajetória de ídolo brasileiro emociona em 'Senna'

Ayrton Senna Foto: Lionel Cironneau / AP

Em homenagem ao Dia da Independência do Brasil, comemorado em 7 de setembro, o E+ separou algumas sugestões brasileiras para você curtir na Netflix!

Considerado por muitos como o maior automobilista da história do Brasil, e um dos maiores do mundo, Ayrton Senna foi tricampeão mundial e encantou o mundo com sua velocidade. O documentário retrata a vitoriosa carreira do piloto na Fórmula 1, categoria que disputou entre 1984 e 1994, ano em que morreu em trágico acidente no GP de Ímola, em 1º de maio.

Assista Senna: O brasileiro. O Herói. O Campeão na Netflix!