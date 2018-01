Netflix: Sandra Bullock e Ryan Reynolds vivem casamento de mentirinha em 'A Proposta'

'A Proposta' Foto: Reprodução de cena do filme 'A Proposta' (2009) / Disney

Ao descobrir que poderá ser deportada caso seu visto de permanência nos Estados Unidos expire, a canadense Margareth, vivida por Sandra Bullock, corre o risco de perder o emprego em uma importante empresa. Para evitar o pior, ela obriga Andrew (Ryan Reynolds), um de seus funcionários, a forjar um casamento com ela, para que possa continuar no país.

Além de manter as aparências fingindo o romance com alguém que não têm intimidade, os dois terão que passar por diversas saias justas ao visitar a família do rapaz, que mora no Alaska.

Assista A Proposta na Netflix!

Confira também o trailer do filme: