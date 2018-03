Netflix renova 'Queer Eye' para segunda temporada

'Queer Eye' terá segunda temporada na Netflix. Foto: Cena da primeira temporada da série. Netflix/Divulgação

Os fãs de Queer Eye têm um bom motivo para comemorar nesta segunda-feira, 26: a série foi renovada para a segunda temporada, conforme divulgado pelo Hollywood Reporter.

A série Queer Eye for Straight Guy é, na verdade, um reboot de um reality show que foi ao ar na televisão americana entre 2003 e 2007. Estreou neste ano na Netflix, que também é produtora, e, desde então, encantou muitos espectadores brasileiros.

A trama gira em torno de Bobby, Antoni, Jonathan, Tan e Karamo, cinco homens gays que ajudam homens heterossexuais a mudarem suas vidas.

"Essa série indica o que nós estamos tentando conquistar com a Netflix: trabalho com produtores de grande classe para criar os melhores programas sem roteiro da televisão", disse a vice-presidente de conteúdo da Netflix, Bela Bajaria. "Essa série eleva o gênero com inovações nos formatos familiares. Ela entrega histórias imersivas e cheias de nuances. Elas passam causam muitas emoções nos espectadores, de lágrimas de risada a lágrimas de felicidade – isso é Queer Eye", concluiu.

Ainda não foi divulgada a data de estreia, mas a segunda temporada deve chegar ainda no segundo semestre de 2018.