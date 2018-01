Netflix 'manda recado' aos políticos brasileiros em anúncio no aeroporto de Brasília

Cena de 'House of Cards'. Foto: David Giesbrecht/Netflix

Não é de hoje que a trama de House of Cards é comparada a política brasileira - ou o contrário - e a própria Netflix costuma brincar com essas semelhanças. Agora, a empresa foi mais longe e colocou uma faixa 'dando um recado' aos políticos brasileiros no Aeroporto Internacional de Brasília.

A faixa estampa os seguintes dizeres: "Escolher dinheiro em vez de poder. Um erro que quase todos cometem", uma frase dita Frank Underwood, interpretado pelo ator Kevin Spacey.

Várias pessoas que frequentaram o aeroporto no último fim de semana tiraram fotos do anúncio feito pelo serviço de streaming. Procurada pelo E+, a assessoria de imprensa da Netflix confirmou que fez a 'provocação' como parte de sua campanha de marketing.