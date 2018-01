Netflix lança linha de maconha inspirada em suas séries

Cena de 'Disjointed' Foto: Reprodução de cena de 'Disjointed' (2017) / Netflix

A Netflix lançou uma coleção especial de maconhas que levam nomes inspirados em séries da plataforma, como Orange Is The New Black, Santa Clarita Diet, Arrested Development e Bojack Horseman.

A coleção foi criada exclusivamente para um evento sobre serviços de saúde alternativos baseados em tratamentos com ervas nos Estados Unidos, e a Netflix não receberá lucros pelas vendas, de acordo com o jornal The Guardian. Ainda de acordo com o serviço, cada uma terá composições e efeitos diferentes, se for um drama ou comédia, por exemplo, será feita de forma a potencializar a experiência de quem a assiste.

Entre os nomes, estão "Baka Bile", "Poussey Riot", "moon 13", "Camp Firewood", "Prickly Muffin" e "Banana Stand Kush". A ação faz parte da divulgação da nova série da Netflix, Disjointed.