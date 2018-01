Netflix: Grupo de mulheres se reúne para lidar melhor com os filhos no 'Clube das Mães Solteiras'

Mulheres decidem criar o 'Clube das Mães Solteiras'. Foto: Reprodução de cena do filme 'O Clube das Mães Solteiras' (2014) / Lionsgate

Um grupo de cinco mães que criam seus filhos sozinhas e passam por problemas familiares decidem se ajudar após uma reunião com a professora da escola onde as crianças estudam. Para isso elas criam o 'Clube das Mães Solteiras', onde descobrirão que, apesar de terem estilos de vida totalmente diferentes, são mais semelhantes entre si do que pensam.

Apesar do olhar dramático sobre algumas questões, o foco do filme é na comédia. Além do núcleo feminino, o longa traz o sempre cômico Terry Crews, conhecido por personagens como Julius, o pai de família de Todo Mundo Odeia o Chris, e Latrell, de As Branquelas.

