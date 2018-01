Netflix: 'Gaga: Five Foot Two' mostra bastidores aos fãs da cantora

'Gaga: Five Foot Two' Foto: Reprodução de cena de 'Gaga: Five Foot Two'

O documentário Gaga: Five Foot Two traz os bastidores e o comportamento de uma das mais icônicas cantoras do mundo pop na atualidade no período que antecedeu o lançamento de seu último álbum e seu show no intervalo do Super Bowl, nos Estados Unidos.

Além disso, ela também fala sobre como lida com as questões físicas e emocionais que a afligem em meio a tantos acontecimentos.

Assista Gaga: Five Foot Two na Netflix!

Confira o trailer do documentário: