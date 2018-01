Netflix: 'Fuller House' revive série que fez sucesso em décadas passadas

'Fuller House' Foto: Reprodução de cena de 'Fuller House' (2017) / Netflix

O nome original do seriado que originou este spin-off, Full House [Casa Cheia, em inglês], foi alterado para Fuller House [Casa mais cheia, em tradução livre] em sua nova versão. Duas temporadas já fizeram os fãs do seriado, que revelou as irmãs Mary Kate e Ashley Olsen para o mundo da TV e cinema, relembrarem as situações cômicas da família Tanner.

A terceira temporada estreou em 22 de setembro, justamente a data em que a série original foi ao ar pela primeira vez, em 1987. As conhecidas gêmeas, porém, ainda não fizeram nenhuma ponta na nova leva de episódios.

Assista Fuller House na Netflix!

Confira o trailer da série: