Netflix estreia reality show em que confeiteiros amadores tentam recriar receitas complexas

Um novo reality show na Netflix coloca confeiteiros amadores para recriar receitas complexas e os resultados são hilários Foto: Reprodução de cena do programa 'Mandou Bem'/Netflix/Divulgação

A Netflix estreou nesta última terça-feira, 6, o reality show Mandou Bem. Com seis episódios, a atração coloca três confeiteiros amadores tentando recriar receitas complexas por um prêmio de US$ 10 mil (cerca de R$ 32 mil). O diferencial desse reality show é que os resultados são hilários e fazem justiça para quem já sofreu na cozinha.

Inspirado nos posts de redes sociais como Pinterest, em que as pessoas postam fotos das suas criações que nem sempre ficam parecidas com a inspiração original, o programa mostra como os confeiteiros amadores sofrem para fazer criações rebuscadas e que exigem um grau de conhecimento técnico que eles não possuem.

Apresentado pela comediante Nicole Byer, o reality show conta com o confeiteiro francês Jacques Torres como jurado fixo e mais um jurado convidado. No primeiro episódio, Silvia Weinstock, que fez o bolo do casamento de Kanye West e Kim Kardashian, é a jurada convidada.

Veja abaixo o trailer do programa.

