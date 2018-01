Netflix é acusada de tratar anorexia de forma irresponsável em novo filme

A magreza excessiva de Ellie Collins é um dos principais pontos criticados por especialistas Foto: YouTube/ @Netflix

Polêmica parece ser a palavra de ordem entre os produtores da Netflix. A empresa de streaming divulgou o trailer de To the Bone, seu próximo filme, e já atrai muitas críticas sobre o modo como aborda a questão da anorexia.

Muitos especialistas e pessoas que já passaram pela situação usaram as redes sociais para criticar o modo como o distúrbio é tratado no trailer divulgado na última terça-feira, 20.

A produção estreará no próximo dia 14 de julho. A atriz Lily Collins interpreta uma garota que sofre de anorexia e acaba sendo internada em um centro de recuperação por conta do agravamento do seu quadro de saúde.

O principal ponto que vem recebendo críticas é a magreza excessiva da personagem interpretada por Collins. A Associação Nacional de Distúrbios Alimentares dos Estados Unidos (NEDA) é contra a exibição de pessoas “perigosamente magras” na mídia por conta do impacto negativo que podem ter em pessoas que passam ou já passaram por algum distúrbio alimentar.

“As imagens, para quem sofre de distúrbios alimentares ou corre risco de sofrer, podem despertar todo tipo de pensamentos nocivos contra o próprio corpo”, argumentou Claire Mysko, Diretora Executiva da NEDA, ao portal Mashable.

Escritora e diretora da série, Marti Noxon alegou que a intenção do filme é falar de um assunto geralmente ignorado e que entende a importância de se retratar responsavelmente o tema.

“Não pretendemos glamourizar os distúrbios alimentares, mas sim servir de pontapé inicial para o debate sobre um assunto que é geralmente censurado e coberto por noções equivocadas”, disse Marti.

Confira o trailer oficial: