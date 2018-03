Netflix divulga trecho do primeiro episódio de nova temporada de 'Narcos'

Foto: Divulgação/Netflix

A ansiedade pela segunda temporada de Narcos está grande, mas a Netflix conseguiu saciar um pouquinho da vontade dos fãs na manhã desta quinta-feira, 25: ela fez uma transmissão ao vivo com o início do primeiro episódio na página oficial de Narcos no Facebook. A nova fase estreia no dia 2 de setembro às 4h01 no serviço de streaming.

Na live feita pela página, Pablo Escobar, interpretado por Wagner Moura, aparece cercado por cinco mil soldados da Força de Elite da Colômbia no meio da mata. No início, parece que ele não vai escapar, mas o jogo vira e o traficante consegue sair livre da operação. Depois, os policiais americanos e o governo colombiano recebem a informação de que Escobar está solto.

Por fim, Escobar volta à casa de sua família, reencontra sua esposa e seus filhos e tem uma conversa emocionante com sua parceira, que temia tê-lo perdido. E assim termina a transmissão, deixando os fãs ainda mais curiosos, e vão ter que esperar por mais uma semana para a estreia dos novos episódios.

Assista abaixo a transmissão para ter um gostinho do que está por vir: