Netflix: As caras e bocas de Rowan Atkinson nas 'Férias de Mr. Bean'

As caras e bocas de Mr. Bean Foto: Reprodução de cena de 'As Férias de Mr. Bean' (2007) / Universal Pictures

Quando o clássico personagem Mr. Bean, interpretado pelo humorista Rowan Atkinson, ganha uma viagem para Paris, decide tirar férias na cidade e se prepara para pegar a estrada.

Porém, no começo da diversão, ele se depara com um garotinho que precisa de sua ajuda para reencontrar o pai a quem acabou de se separar. O filme é garantia de ótimas risadas para os que são fãs do seriado que leva o nome do personagem, que é craque no humor corporal.

Assista As Férias de Mr. Bean na Netflix:

Confira também o trailer do filme: