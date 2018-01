Netflix: 'American Pie: O Reencontro' traz velhos conhecidos em novas situações

'American Pie: O Reencontro' Foto: Reprodução de cena de 'American Pie: O Reencontro' (2012) / Universal Pictures

Se você gostou dos primeiros filmes da série American Pie, certamente esta comédia é recomendada para você.

Lançado em 2012, o longa traz o reencontro dos quatro amigos à cidade de East Great Falls, onde ocorreram as peripécias do primeiro capítulo. Evidentemente, ao se reencontrarem com antigos amigos e colegas de classe, praticarão o mesmo tipo de situações cômicas com o já conhecido humor da série.

Assista American Pie: O Reencontro na Netflix!

Confira o trailer do longa: