Narrador da SporTV solta palavrão ao vivo após falha técnica

Milton Leite é um dos principais narradores do SporTV na atualidade Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Em programa ao vivo tudo pode acontecer. Até mesmo um dos narradores esportivos mais respeitados do País causar um climão e deixar seus colegas de programa bastante constrangidos.

O fato aconteceu neste sábado, 1º de abril, durante o programa Troca de Passes, da SporTV. O narrador Milton Leite foi acionado para um link ao vivo após o empate entre Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Paulista. Mas um problema no retorno o impedia de ouvir os colegas de estúdio e ele se irritou.

Tiago Maranhão, apresentador do programa, chamou a entrada de Leite no debate. "Terminou há 20 e poucos minutos, quase meia hora, o jogo do Corinthians contra o Botafogo, lá em Ribeirão Preto. E a gente tem a nossa dupla Milton Leite e Luís Ademar. Muito boa noite, meus amigos! E eu sei que foram piores momentos, e não melhores momentos", introduziu.

"Eu não estou ouvindo um caral** do que eles falam", disse Milton, ao vivo, deixando a turma do estúdio bastante constrangida. Tão logo soltou o palavrão, sua imagem foi retirada do telão. "A comunicação está ruim, televisão ao vivo escapa às vezes", justificou Maranhão.

