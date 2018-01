'Narcos' é a série com a qual os brasileiros mais 'traíram' parceiros em 2017, diz Netflix

'Narcos' está em sua terceira temporada. Foto: Juan Pablo Gutierrez/NETFLIX/Divulgação

A Netflix divulgou sua retrospectiva de 2017 e os dados mostram que os brasileiros nem sempre são fiéis aos seus parceiros no que diz respeito a assistir a séries.

De acordo com pesquisa do serviço de streaming, Narcos foi a série com que os brasileiros mais 'traíram' seus respectivos neste ano, seguida de 13 Reasons Why, Stranger Things e Marvel – Os Defensores.

Já as séries que os brasileiros mais assistiram em família neste ano foram Stranger Things, 13 Reasons Why, Desventuras em Série e Gilmore Girls: Um Ano Para Recordar.

As séries de maior destaque da Netflix em 2017. Foto: Netflix/Divulgação

As informações são fruto de uma pesquisa realizada com mais de 60 mil pessoas entre assinantes da Netflix que assistem a programas de TV em casal e em família em 32 países, de 24 a 30 de outubro.

O serviço de streaming ainda divulgou um feito inusitado de um espectador brasileiro: ele assistiu a Ratatouille 344 vezes – em média, um assinante assiste a 60 filmes por ano na Netflix.

Há alguns meses, a Netflix havia divulgado que o Brasil ocupa o 10º no ranking das nacionalidades mais maratonistas de série e que o revival de Gilmore Girls foi a série mais maratonada mundialmente.