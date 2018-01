Não é a primeira vez que Silvio Santos faz Maisa chorar

Quando ainda era criança, Maisa fazia participações semanais no programa de Silvio Santos Foto: Roberto Nemanis/SBT

Na última terça-feira, 27, Maísa Silva saiu aos prantos da gravação do Programa Silvio Santos, após o dono do SBT forçar um novo encontro entre a atriz e o apresentador Dudu Camargo. Mas essa não foi a primeira vez que ela caiu no choro durante a atração dominical.

Em 2009, Silvio levou ao palco um menino com o rosto pintado para assustar Maisa. Na época com 7 anos de idade, a atriz começou a chorar e gritar no palco.

Na semana seguinte, Maisa retornou ao programa e levou uma bronca de Silvio. “Eu não quero mais conversarcom você, porque, na semana passada, você deu um vexame. Ficou chorando aqui no palco como se fosse uma criancinha de um mês de idade”, disse o apresentador. “Você chora à toa, parece atriz de cinema, atriz de televisão. Qualquer coisinha, você chora”, completou. Foi o suficiente para que Maisa caísse novamente em lágrimas.

À época, a Justiça de Osasco (SP) chegou a proibir a atriz mirim de participar do programa. A promotora da Infância e Juventude, Susana Muller, sustentou que a exibição constante da menina feria o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Relembre os dois momentos: