Nando Rodrigues perde 6kg para viver par romântico com Carolina Ferraz em 'Haja Coração'

O ator volta às telinhas na pele de publicitário que irá se envolver com uma mulher mais velha. Foto: Divulgação

Após despontar na novela Em Família (2013) e fazer uma participação em Alto Astral (2014), o ator Nando Rodrigues agora se prepara para dar vida a Henrique em Haja Coração, novela de Daniel Ortiz que substituirá Totalmente Demais, com estreia marcada para terça-feira, 31.

Seu novo personagem, Henrique, é um publicitário que trabalha na área de criação de uma agência e mantém uma amizade de longa data com Beto, interpretado por João Baldaressini, um rapaz aproveitador que tira inibe o crescimento profissional de seu amigo.

Haja Coração tem estreia marcada para terça-feira, 31. Foto: DIvulgação

"O Beto usa o Henrique para ter grandes planejamentos, ele praticamente usa as ideias do Henrique como se fossem suas e abafa o talento dele para que ele não cresça na agência. O Henrique acaba percebendo isso, mas ele possui uma gratidão inquebrável por Beto, pela oportunidade de trabalho", diz.

Em meio a todo esse drama, Henrique acaba se apaixonando por uma mulher mais velha, Penélope (Carolina Ferraz), e só depois de um tempo juntos ele descobrirá que a namorada é mãe de Beto.

Para esta novela, Nando perdeu cerca de 6 kg. A transformação no visual, no entanto, não foi uma exigência imposta pelos diretores da trama. "Eu decidi por conta própria mesmo, ninguém da produção veio fazer algum tipo de pedido especial ou algo do tipo. Eu deixei de treinar, mas mantive a parte aeróbica em dia, fui moldando o estilo de vida para o personagem. O modo de vida aqui em São Paulo é mais despojado", explica.

Questionado se gostaria de se aprofundar no humor, devido à carga humorística presente no roteiro de Haja Coração, o ator respondeu: "Não, o humor não é meu objetivo, talvez um vilão em um enredo pesado de uma novela das 23h seria meu papel dos sonhos. Meu atual trabalho é muito gostoso de se fazer, não poderia estar mais feliz, a novela é realmente feita para que as pessoas se divertirem", comenta.

Wagner Moura, Rodrigo Santoro, Mateus Solano e Vladimir Brichta são os atores em que Nando Rodrigues se espelha. "Pelo plano de carreira e a forma que eles foram conduzindo seus trabalhos, com toda certeza esses caras são as minhas inspirações", justifica.

Nando perdeu cerca de 6 kgp para interpretar Henrique. Foto: Divulgação

Além do novo personagem nas telinhas, Nando participou do filme Olhar de Nise (2015), longa estrelado por Glória Pires que conta a história de Nise da Silveira, uma das primeiras mulheres brasileiras a se formar em medicina e que revolucionou a psiquiatria com seus métodos humanitários. O ator também filmou no Rio de Janeiro o longa-metragem francês Going to Brazil, com previsão de estreia para julho deste ano, que conta com apenas dois atores brasileiros em seu elenco, o próprio Nando e Chico Diaz.

O ator acredita que ainda não tenha chegado ao seu auge e diz que muitos projetos precisam acontecer em sua carreira, para que esse momento se concretize. "Estou muito feliz dessas coisas estarem acontecendo em um momento que eu estou mais maduro, cada trabalho é um aprendizado, estou sempre aprendendo, tá vindo na medida certa", finaliza Nando.