Musical de 'Bob Esponja' estreia na Broadway em novembro

'Bob Esponja' é um dos desenhos mais famosos da Nickelodeon Foto: Reprodução de cena de 'Bob Esponja'/Nickelodeon

"Vocês estão prontos? Estamos, capitão!" As frases mais famosas da 'Fenda do Biquíni' estarão nos palcos da Broadway a partir do mês de novembro. Em 2016, o musical do desenho animado Bob Esponja foi apresentado em Chicago e recebeu boas críticas.

O show, que narra novas aventuras de Bob Esponja e seus amigos, tem músicas originais de Steven Tyler, Sara Bareilles, John Legend, Cindy Lauper, Panic!At the Disco e David Bowie.

"As apostas são ainda maiores do que antes já que Bob Esponja e todos os moradores da Fenda do Biquíni vão enfrentar a extinção de mundo aquático", explica o site oficial. "Estejam prontos para mergulhar na inovação teatral de Bob Esponja Calça Quadrada, onde o otimismo pode realmente salvar o mundo", completou o site.

O programa tem lançado novos episódios desde 1999 na Nickelodeon, além da produção de dois filmes.