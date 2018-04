Murilo Benício e Debora Falabella vão produzir versão brasileira de 'Doctor Foster'

Débora Falabella e Murilo Benício vão produzir e dirigir, respectivamente, versão brasileira de série da BBC britânica. Foto: Iara Morselli/ESTADÃO

Murilo Benício estreou atrás das câmeras no filme O Beijo no Asfalto, que foi exibido na Mostra de Cinema de São Paulo no fim de 2017 e deve estrear nos cinemas nos próximos meses. Agora, ele se prepara para uma nova empreitada: vai dirigir, ao lado de Débora Falabella, a versão brasileira de Doctor Foster, série da BBC britânica.

Leia também: Murilo Benício fala da estreia como diretor e conta por que não seguiu carreira internacional

A produção é uma parceria da BBC com a Endemol Shine Brasil e com a MB Produções, e o elenco da trama será totalmente brasileiro. Enquanto Benício fica na direção, Débora vai ser uma das produtoras associadas – ela já produziu diversos espetáculos teatrais.

"Os formatos de reality show da BBC, como Dancing Brasil e Bake Off já são sucesso no Brasil. Agora, a BBC também traz os formatos de séries dramáticas que são comercializados em diversas partes do mundo e cujas versões têm alcançado ótimos resultados", diz David Hanono, gerente geral de negócios digitais e vendas da BBC Worldwide na América Latina. "Doctor Foster é um dos maiores sucessos da BBC e tem como protagonista uma mulher forte em busca da verdade”, conclui.

A trama já foi vendida para 226 países e as duas primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix Brasil. Doctor Foster tem roteiro do escritor Mike Bartlett.

"O dramaturgo Mike Bartlett escreve com grande sofisticação sobre sentimentos tão comuns na vida de qualquer pessoa", diz Murilo Benício. "Ele aproveita a nossa condição humana para revelar o nosso íntimo e presente dentro de todos nós. Segredos. Ciúmes. Posse. Honra e por aí vai. É um autor que constrói brilhantemente a saga de uma separação".

A série ainda não tem elenco definido, data de estreia ou plataforma de exibição.