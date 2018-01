Munik critica Tiago Leifert no comando do 'BBB17'

Munik criticou Tiago Leifert no comando do BBB. Foto: Reprodução/Instagram

Na última quarta-feira, 1º, Gabriela Flor, Antonio e Mayla, os três eliminados dessa edição, se reuniram para comentar o Big Brother Brasil no Rede BBB, apresentado por Rafael Cortez. Uma das convidadas foi Munik Nunes, vencedora da edição de 2016.

Durante o debate, Munik foi questionada sobre a nova edição, e ela deu sua opinião sobre o novo apresentador, Tiago Leifert. "Quando vi que era ela eu pensei: 'Nossa, provavelmente vai mudar muita coisa e vão deixar a cara dele. Ele tem um talento gigantesco de daria muito certo, mas achei ele um pouco assim no primeiro dia... Mas no segundo dia ele arrasou", disse Munik.

Cortez então retrucou: "Achei que você fosse falar mal do apresentador do programa aqui no Rede BBB".

Além disso, a vencedora da 16ª edição ainda falou sobre a vida pós-reality. "Assim que saí da casa, vi os fãs me esperando. Me assustou bastante, mas hoje já consigo entender. Toda cidade que eu vou sempre tem alguém esperando e aqui no Rio é mais. Não me abandonem", pediu ela.