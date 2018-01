Mulher surda canta e emociona plateia do ‘America’s Got Talent’; assista

Mandy Harvey fez apresentação incrível em reality show americano Foto: Reprodução de cena do programa 'America's Got Talent' (2017) / NBC

Nem mesmo a perda da audição impediu a norte-americana Mandy Harvey de realizar seu sonho de cantar. Surda desde os oito anos de idade, ela se apresentou no programa America’s Got Talent, da NBC, com uma música autoral.

Sua história de vida e a apresentação emocionante encantaram os jurados e plateia do programa.

“Tive um problema no tecido conjuntivo, fiquei doente e meus nervos se deterioraram”, explicou Mandy, que contou com a ajuda de uma intérprete para se comunicar com o júri.

Ela ainda disse que canta desde os quatro anos, mas deixou a música de lado depois de perder a audição. Tempos depois, descobriu como voltar a cantar, através da memória visual e muscular.

Para conseguir sentir as vibrações do som, Mandy se apresenta descalça. “Eu sinto o tempo da música, a batida que vem do chão”, afirmou.

Após a incrível performance, ela foi aplaudida de pé e aprovada com unanimidade pelos jurados.

Assista: