Mulher invade reportagem da Globo com gritos de 'fora Temer'

Marcelo Poli teve a reportagem invadida Foto: Reprodução de cena do SP1/Globo

O repórter Marcelo Poli estava ao vivo no SP1 neste sábado, 22, apresentando as novidades do Festival de Inverno de Paranapiacaba, quando uma mulher invadiu sua reportagem aos gritos de 'fora Temer'.

Poli não se deixou abalar pelo protesto e seguiu seu texto normalmente, mas o cinegrafista logo tratou de tirar o foco do repórter e direcionou para o lado.

Ao fim da reportagem, Carlos Tramontina optou por não fazer nenhuma menção ao caso e encerrou a história.

Para assistir ao momento do protesto, clique aqui.

