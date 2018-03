'Muito merecedora', diz Fátima Bernardes em despedida de Mari Palma

Mari Palma se emocionou durante despedida do 'G1 em Um Minuto' Foto: Reprodução de 'Encontro' (2018)/Globo

Responsável por momentos divertidos e cheios de informação no G1 em Um Minuto, dessa vez Mari Palma apresentou o curto noticiário em tom de despedida. Ela fez sua última aparição na atração na manhã desta quarta-feira, 28, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes porque integrará a equipe de jornalismo esportivo durante a Copa do Mundo.

Mari Palma informou as notícias e se preparava para sair do ar quando Fátima contou aos telespectadores que ela estava se despedindo. “Muito bom, parabéns”, falou a apresentadora à jornalista.

“Não quero nem falar porque vou chorar”, interrompeu-a Mari. A apresentadora, surpresa com a reação da amiga, lhe falou palavras calorosas e elogiou sua dedicação no trabalho.

"Não precisa chorar porque é ótimo o que vai acontecer, é muito bom! É uma notícia incrível, parabéns! E olha, durante a Copa, quem sabe a gente não conversa ou volta a fazer um encontro ao vivo aqui. Parabéns pelo trabalho ao longo desse tempo no G1, você é muito merecedora dessa nova etapa. Muito orgulho de você fazer parte aqui do nosso Encontro!".