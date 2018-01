MTV contrata Hugo Gloss para novo programa gravado nos Estados Unidos

Foto: Divulgação / MTV

A MTV anunciou que fará uma versão brasileira do programa Ridiculousness, que será conhecido por aqui como Ridículos. O trio de apresentadores será formado por Hugo Gloss, a modelo Ellen Milgrau e Felipe Titto, que já apresentou as duas primeiras temporadas de Are You The One? Brasil.

Será o primeiro programa brasileiro gravado no estúdio da Viacom em Miami, nos Estados Unidos, e a intenção do canal é que a estrutura venha a ser cada vez mais usada pelas produções daqui.

A cada episódio haverá a participação de uma celebridade convidada, formando um quarteto que irá assistir, analisar e comentar de forma bem humorada videos que fazem sucesso na internet. Os nomes dos convidados ainda não foram divulgados.

A primeira leva trará 15 episódios de meia hora cada, e, apesar das gravações ainda não terem sido iniciadas, tem previsão para estrear em junho deste ano.

Leia também no E+:

O estilo da mulher de Moro: clássica sim, careta não

Quiz: Veja atores que ficaram famosos por um único papel

Diretor de programas de Portiolli pede afastamento após briga com apresentador