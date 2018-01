'Monstros S.A.' pode ganhar uma continuação

'Monstros S.A' pode ganhar sequência. Foto: Reprodução

Durante uma entrevista ao Entertainment Weekly, Pete Docter, diretor de Monstros S.A. e produtor de Universidade Monstros, comentou sobre uma grande vontade dos fãs: uma continuação do primeiro filme.

Isso porque, o último filme, lançado em 2013, é um prelúdio e mostra como Mike e Sullivan estudaram e se tornaram profissionais do susto. Mas uma continuação seria ideal para mostrar o que acontece com a personagem Boo depois que ela cresce.

"Você nunca diz nunca, quem sabe o que vai acontecer? Com ‘Universidade Monstros’, fomos propositalmente para um prelúdio do primeiro filme, porque ainda não estávamos prontos para responder perguntas sobre o que aconteceu com Boo e como ela cresceu e tal. Teria que ser realmente cativante", disse Docter.

Se realmente acontecer, a sequência deve ser focada justamente na Boo: "Parte dessa ideia seria como um efeito Peter Pan, onde ele visita a [Wendy] como criança e ela acaba meio que esquecendo-se de quem ele é", disse o diretor.

Então, acham que uma sequência vem por aí?