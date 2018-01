Monica Iozzi 'substitui' sexóloga no 'Altas Horas' e fala sobre ponto G

É quase impossível de acreditar, mas, em pleno setembro de 2017, Laura jura que nunca sequer tinha ouvido falar no temido 'gemidão do zap'! "Queria fazer uma pergunta. Ela não é diretamente ligada ao sexo. Tem um negócio que tá prejudicando o Brasil, que é o 'gemidão do zap'. Você já caiu no 'gemidão do zap'?", perguntou um jovem da plateia. "É uma moda? Você recebe isso pelas redes sociais? Ah, eu gostei do gemidão! Muito legal, né?", respondeu ela, fazendo todos gargalharem. Confira também 10 provas de que o gemidão do zap já foi longe demais!

Foto: Instagram / @lauramulleroficial