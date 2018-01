Monica Iozzi elogia programas da Globo após criticar o 'Jornal Nacional'

Monica Iozzi apresentou o Vídeo Show até fevereiro deste ano Foto: Matheus Cabral|Globo

Monica Iozzi surpreendeu seus fãs ao elogiar os programas da Globo após fazer duras críticas à emissora no último mês.

De acordo com o site Notícias da TV, a ex-apresentadora do Vídeo Show postou seis mensagens no Twitter onde usa os adjetivos "melhor programa", "lindo", "inteligente" e "engraçado" para se referir a atrações da rede que a emprega.

Na última quinta-feira da semana passada, por exemplo, a atriz disse que estava "chorando" de rir com o seriado Pé na Cova. No sábado (2), foi a vez de elogiar o Altas Horas, de Serginho Groismann. "Chorando com o #AltasHoras aqui. 'Quando você descobriu que tinha um pai e uma mãe?'", escreveu ela em suas redes sociais, parafraseando um convidado.

Mas os elogios não pararam por aí. Na terça-feira (5), foi a vez de elogiar o final da terceira temporada de Tá no Ar, chamando o programa de "lindo" e "inteligente".

Tudo isso acontece depois da apresentadora ter criticado, no mês passado, o jornalismo da Globo. "Como estamos equivocados, cegos. Somos um povo que se informa apenas por manchetes do JN", disse em um dos seus posts.

Ela também corrigiu uma manchete da Globo News que informava que manifestantes tinham ido às ruas "em defesa da presidente Dilma". A atriz retuitou, sugerindo nova chamada: "Manifestação em defesa da democracia".

Os seguidores de Monica não pensaram duas vezes e disseram que ela estava "fazendo uma média" com sua emissora. Alguns chegaram a dizer que a atriz estava "puxando o saco" da Globo.