Mistérios circenses aparecem em 'American Horror Story: Freak Show'

Foto: Reprodução

A quarta temporada da série, entitulada de Freak Show, traz Jessica Lange no papel de Elsa Mars na Flórida dos anos 1950. A chegada de um acampamento circense na cidade de Júpiter coincide com uma sequência de assassinatos misteriosos na comunidade.

Os participantes são: Ethel Darling (Kathy Bates), a mulher barbada, seu filho Jimmy (Evan Peters), o mãos-de-lagosta; o levantador de peso Dell Toledo (Michael Chiklis) e sua atual esposa Desiree (Angela Bassett); e Dot e Bette Tattler (Sarah Paulson), as irmãs siamesas acusadas do assassinato de sua mãe. Aos arredores da cidade estão Twisty (John Carroll Lynch), um palhaço responsável por uma série de mortes; Stanley (Denis O'Hare) e Maggie Esmerelda (Emma Roberts), udupla que negocia a venda de corpos de aberrações; o misterioso Dandy Mott (Finn Wittrock) e sua mãe, Gloria Mott (Frances Conroy), que atua para esconder a natureza real do filho.

Assista aqui American Horror Story: Freak Show