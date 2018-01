'Minha mãe me chamava de galinha', revela Simone, da dupla Simone e Simaria

Foto: Reprodução/ YouTube

Simone e Simaria foram as convidadas do 'Programa do Porchat' na última quarta-feira, 26. Durante a entrevista, Simone assumiu que fazia a festa antes de se casar: "Eu era muito safada e sem-vergonha". A cantora revelou que até sua mãe a chamava de galinha.

"O engraçado que na nossa cidade eu não cheguei a 'passar o rodo'. Foi só quando me mudei para São Paulo", disse Simone. Além disso, a sertaneja foi questionada por Porchat se aceitaria posar nua. Antes de responder, ela gargalhou. "Com esse corpinho de leão que eu tenho? Não dá. Gordinha desse jeito não", disse.

Outro assunto comentado pela dupla foi o machismo. Simaria condenou a ideia de que a mulher precisa ser mais 'correta' que o homem. "Hoje graças as nossas músicas as mulheres têm mais coragem de se expor, de falar o que pensam. Mulher pode botar chifre sim. Não estou incentivando, mas tem homem que só vai na base da porrada e do chifre", opinou.