Millie Bobby Brown aparece de cabelos cacheados para entrevista sobre 'Stranger Things'

Foto: Reprodução/Entertainment Weekly

Os pequenos de Stranger Things são alguns dos atores mais requisitados de Hollywood desde que a primeira temporada da série entrou na Netflix. Muitas perguntas ficaram no ar de lá para cá, inclusive se Eleven voltaria a aparecer na sequência da série, que tem previsão de lançamento para outubro.

Tudo indica que sim, a personagem de Millie Bobby Brown estará na segunda temporada. E, pelo jeito, com um visual completamente diferente. Em vez da cabeça raspada ou da peruca loira, a garota apareceu de cabelos cacheados para uma entrevista à revista americana Entertainment Weekly.

A publicação conversou com a garota, além de Noah Schanapp (Will), Finn Wolfhard (Mike) e Caleb McLaughlin (Lucas) sobre o que é preciso para entrar no grupinho deles. Confira o vídeo (em inglês) aqui.