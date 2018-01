Miguel termina seu casamento com Ana em 'Malhação'

Foto: Globo/Reprodução

Miguel termina seu casamento com Ana

Segunda-feira, 4 de julho

Tito repreende Ana na frente de Samurai. Luan lembra de Tainá e Jéssica se incomoda. Jéssica termina o namoro com Luan. Rodrigo fala para Ana que Luciana a deixará ver Rodriguinho. Tito pede para Samurai ajudar na busca por Ciça. Os professores do Leal Brazil decidem entrar em greve. Jéssica aconselha Tainá a reatar com Luan. Ana pede para Miguel voltar para casa. Luciana se assusta ao encontrar Rodrigo em seu quarto. Tainá beija Luan. Samurai procura Luciana. Miguel termina seu casamento com Ana.

Pedro ameaça contar para Samurai que Luciana e Rodrigo estão juntos

Terça-feira, 5 de julho

Ana implora para que Miguel não a deixe. Rodrigo se esconde no quarto de Luciana e ouve sua conversa com Samurai. Flávia desconfia da proximidade entre Roger e Marquinhos. Jorge flagra Rodrigo e Luciana juntos. Pedro vê Luciana e Rodrigo se beijando. Alina mostra para Krica o presente que comprou para Uodson. Uodson finge gostar do presente que ganhou de Alina. Arthur se envolve em uma briga e é suspenso do colégio. Pedro ameaça contar para Samurai que Luciana e Rodrigo estão juntos novamente.

Samurai estranha o comportamento de Tito

Quarta-feira, 6 de julho

Luciana enfrenta Pedro e liga para Samurai. Uodson passa mal depois do jantar. Luciana tem uma conversa séria com Jorge. Samurai desconfia das insinuações de Pedro sobre Luciana. Rodrigo e sua banda decidem fazer um show para ajudar o Leal Brazil. Luciana tem uma ideia para Ana encontrar Rodriguinho e pede ajuda a Tito. Jorge deixa Rodrigo e Luciana namorarem. Samurai estranha o comportamento de Tito.

Samurai manda Pedro espionar Tito

Quinta-feira, 7 de julho

Samurai aceita sair com Tito. Uodson presenteia Alina. Luciana se irrita por Samurai não deixar Rodriguinho com ela. Flávia tenta falar com Rodrigo sobre Roger, mas ele não acredita. Idelfonso teme que a fiação elétrica da escola não resista ao equipamento da banda. Roger aparece no show alterado. Alina implora que Uodson a ajude com as tarefas domésticas. A biblioteca do Leal Brazil desaba. Samurai manda Pedro espionar Tito. Tito chama Ana para se encontrar com Rodriguinho.

Luciana ouve Samurai ameaçar Roger

Sexta-feira, 8 de julho

Ana comemora o encontro com Rodriguinho. Uodson promete ajudar Alina com suas tarefas. Samurai briga com Tito e Ana tenta defendê-lo. Sueli flagra Arthur no parque em horário escolar e o repreende. Vanda reclama da limpeza feita por Alina. Rubem se despede da família no aeroporto. Rodrigo e Flávia tentam falar com Roger. Sueli teme que Arthur abandone os estudos. Tito confirma a Ana o motivo de ter se arriscado para ajudá-la. Luciana ouve Samurai ameaçar Roger.