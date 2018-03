Michelle e Barack Obama estariam negociando programa na Netflix

Michelle e Barack Obama Foto: REUTERS/Ahmad Masood

O jornal The New York Times afirma que Barack e Michelle Obama estariam em negociações avançadas com a Netflix para a produção de programas, ainda sem formato definido.

De acordo com fontes próximas à negociação, consultadas pelo NYT, o ex-presidente dos Estados Unidos não petende usar a atração como uma forma de responder diretamente a críticas feitas por Trump e grupos conservadores, mas sim para mostrar histórias inspiradoras.

"O presidente e a senhora Obama sempre acreditaram no poder se contar histórias para inspirar", disse Eric Schultz, um conselheiro sênior do ex-presidente dos EUA, na quinta-feira, 8. "Durante suas vidas, eles exaltaram histórias de pessoas cujos esforços para fazer a diferença estão mudando sem alarde o mundo para melhor. Enquanto eles consideram seus planos pessoais futuros, eles continuam a explorar novas formas de contar e compartilhar suas histórias.

Ao jornal, a Netflix se recusou a comentar qualquer discussão com o casal Obama.

*Com informações da reportagem de Michael D. Shear, Katie Benner e John Koblin, do New York Times