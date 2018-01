Meus Prêmios Nick: Kéfera desmente aposentadoria e Luan Santana foge da imprensa

Kéfera, Luan Santana e Xuxa estiveram no Meus Prêmios Nick 2016 Foto: Cleiby Trevisan/Nickelodeon

A 17ª edição do Meus Prêmios Nick, promovida pelo canal Nickelodeon, foi gravada na noite de quinta-feira, 20, no Citibank Hall, em São Paulo. Muitos artistas estiveram no evento, que neste ano passou a premiar também os youtubers. Foram 30 categorias, oito a mais que no ano passado. Apresentada por Christian Figueiredo, a premiação será exibida neste domingo, 23, às 19h, na Nickelodeon.

Muitos artistas deram as caras na premiação. Logo que deixavam o palco, passavam pelo tapete laranja, uma área restrita a jornalistas, blogueiros e fotógrafos. Foi de lá que a reportagem do E+ acompanhou o evento e viu algumas situações bastante curiosas. Veja o nosso TOP 10:

1. Os youtubers foram a grande sensação desta edição. Alguns foram mais assediados pela imprensa que muitos artistas. Kéfera foi a mais disputada da noite. O rapper Projota, premiado na categoria Música do Ano com Ela Só Quer Paz, mal foi reconhecido.

2. Por falar em Kéfera, ela usou sua assessora como escudo assim que os jornalistas começaram a perguntar sobre o fim de seu canal no YouTube. Ela ficou muda e sua assessora respondia por ela. Depois de ser muito questionada sobre o assunto, resolveu falar e dispensou sua funcionária. E garantiu: não vai deixar de fazer vídeos. Ela disse que acabou se expondo demais nas redes sociais ao falar do estado de saúde de sua tia e acabou mal interpretada pela imprensa quando disse que daria um tempo de seu canal no YouTube.

3. Sabe quando o assessor se sente mais famoso que o próprio artista? A de Kéfera, por um momento, achou que a famosa do evento era ela. Fez caras e bocas, foi ríspida com os jornalistas e até tirou selfie com algumas blogueiras adolescentes (!!!).

4. Xuxa também passou pelo tapete laranja. Sua assessora gritou com muitos jornalistas e blogueiros, que insistiram em entrevistá-la e em tirar selfies. A apresentadora ignorou as ordens de sua funcionária e posou para fotos com todos que pediram e também respondeu rapidamente a algumas perguntas. Foi educada e muito simpática. Não é à toa que é chamada de rainha.

5. Luan Santana também passou pelo tapete laranja. Só parou para fazer fotos e passou correndo no tapete laranja, tentando se esquivar dos jornalistas.

6. O motivo, especulado pelos colegas, é que minutos antes o cantor Tiago Iorc (bastante simpático e acessível) passou pelo local. É que Luan tem sido acusado de copiar o visual de Tiago. Deixou o cabelo crescer, mudou o figurino e tem reduzido o sotaque caipira.

7. Fábio Porchat também esteve no evento e ficou muito tempo no tapete laranja. Atendeu a todos e respondeu a diversos tipos de perguntas, desde as relacionadas a seu programa na Record até o presente de Natal que irá comprar para a namorada.

8. Maria, filha de Tom Cavalcante, virou motivo de piada entre os colegas. A menina, de 16 anos, tem um canal no YouTube no qual entrevista alguns artistas. Acompanhada de sua equipe, um cinegrafista e uma assistente, a menina gritava aos famosos que passavam pelo tapete laranja: "oi, eu sou filha do Tom Cavalcante. Fala comigo."

9. Um repórter do programa Fofocando, do SBT, parecia não estar muito entrosado com seu cinegrafista. O rapaz era o único a subir na grade de proteção do tapete laranja para entrevistar os artistas, e acabava atravessando o campo visual de seu câmera e atrapalhando a filmagem. Levou muitos empurrões e algumas broncas por atrapalhar a própria reportagem.

10. Larissa Manoela, protagonista de Cúmplices de Um Resgate, do SBT, foi ofuscada por Maísa, que estará na novela Carinha de Anjo, também do SBT. Assim que Maísa chegou, as atenções foram todas direcionadas a ela. Larissa até ficou ao lado da colega de emissora para ver se alguém lhe perguntava algo, mas o foco era a pupila de Silvio Santos.