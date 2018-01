'Meu Malvado Favorito 3' ganha primeiro trailer; assista

. Foto: Reprodução / YouTube @Universal Pictures Brasil

A história de Meu Malvado Favorito terá mais um filme, que deve ser lançado em junho de 2017. A Universal divulgou o trailer do novo longa na última quarta, 14.

Nele, é apresentado um novo vilão que se veste como um astro dos anos 1980 e que terá divergências com Gru e Lucy, o casal principal do filme, com a trilha sonora embalada pelo clássico Bad, de Michael Jackson.

Como não podia deixar de ser, os Minions, personagens mais queridos da série, não vão ficar de fora e aparecem já na prévia.

Confira o vídeo abaixo!