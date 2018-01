Mestres da 'gororoba gourmet' dispensam dramas e querem inspirar o público a ir para a cozinha

A modelo e atriz April Rose é mais uma novidade da nova leva de episódios. Foto: Divulgação/MTV

Omelete de miojo, pão de banana com manteiga de amendoim ou uma torta assada com sobras de lanches. Estas são algumas das receitas bizarras, inspiradas na comida popular das ruas de Nova York, que os irmãos Josh e Mike ensinaram na primeira temporada do programa Brothers Green Eats!, da MTV. Na segunda leva de episódios - que estreou sexta-feira, 1, às 22h30 - a dupla eleva o nível da gororoba gourmet e busca inspirações para novas experiências gastronômicas nas ruas da Cidade do México, Rotterdam (Holanda) e do Rio de Janeiro.

"Estivemos no Brasil durante o Carnaval e foi insano. Uma coisa que me fez pirar foi a panqueca de tapioca. Eu nunca tinha visto nada assim antes", disse Mike em entrevista ao E+, por telefone. "Também curti muito o açaí na tigela e a nossa ida à churrascaria foi excelente", completa.

Na segunda temporada, a comida segue como protagonista do programa, mas divide os holofotes com outros elementos. "A primeira temporada foi toda desenvolvida no Brooklyn, fizemos receitas malucas e exploramos a cena gastronômica de Nova York. Foi basicamente cozinhar e se divertir. A segunda é mais como uma aventura pelo mundo. O lance, desta vez, não é só cozinhar, mas também viajar, curtir muita música, interagir com celebridades, conhecer pessoas e fazer coisas muito legais", explica Josh.

A modelo e atriz April Rose é mais uma novidade da nova leva de episódios. Ela acompanhou os irmãos nas cidades visitadas e os deu uma forcinha na hora de preparar as receitas malucas que serão exibidas. E em cada episódio, um artista diferente participa das invencionices gastronômicas, como Austin Mahone, Joe Jonas e o rapper brasileiro Gabriel, O Pensador.

A nova temporada tem Austin Mahone e Joe Jonas como convidados especiais. Foto: Divulgação/MTV

Sem mimimi. Embora o MasterChef, Hell's Kitchen, Bake Off, Batalha dos Cozinheiros e Super Chef Celebridades tenham a comida como protagonista, estes programas exploram a competição, as brigas e os dramas dos participantes, e o telespectador termina, na maioria das vezes, sem aprender as receitas pelas quais ficam 'babando' na frente na televisão. No Brothers Green Eats, a proposta dos irmãos é inspirar o público e mostrar que é possível fazer receitas 'incríveis' sem recorrer aos recursos da alta gastronomia.

"Para nós, os outros programas têm muito drama. O que nós fazemos é inspirar pessoas. Nosso show é imprevisível, não sabemos o que vai acontecer. Com a gente, as pessoas podem aprender a cozinhar e a se divertir", explica Mike. "Nós aprendemos a cozinhar com os chefs da televisão, como o Jamie Oliver e Gordon Ramsay. Mas a nossa pegada é mostrar que não precisa ser profissional para fazer a comida ficar gostosa. O nosso lance é conversar com as pessoas, ir para as ruas, aprender as coisas e voltar para a cozinha e fazer os nossos testes", conclui.