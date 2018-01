Menino se irrita com Raul Gil e ameaça deixar o programa

Raul Gil insistiu no mesmo assunto com Guiguiba, que ficou irritado. Foto: Reprodução/SBT

No Programa Raul Gil do último sábado, 4, o menino Guiguiba só queria cantar a música 50 Reais, mas não foi tão fácil assim conseguir se apresentar. O apresentador fez uma série de perguntas ao menino, que ficou irritado.

Raul Gil perguntou se Guiguiba já havia gravado um disco, ao que o menino respondeu que não. Mas o apresentador insistiu na mesma questão por diversas vezes. Então o menino respondeu: "É o que acabei de dizer. Você não escutou? Vamos para o que interessa, eu vim para cantar".

Mas nem assim Raul parou. "Pronto, vai ficar com essa história até o fim do programa. Vai enrolar? Você é 'enrolão'. Eu estou com saco da minha mente cheio. Quero cantar. Eu vim aqui para cantar, cara! Se não for para cantar, vou embora", disse Guiguiba.

O apresentador continuou conversando com o menino mas, diante da insistência, permitiu que ele finalmente cantasse. Mas logo no primeiro trecho da música, a banda parou de tocar e Raul voltou a falar do disco. "Ô Raul, para com esse negócio de disco por favor? Deixa eu cantar logo minha música aqui?", disse o menino.

Então a música recomeçou. Guiguiba cantou a primeira parte da canção quando, de repente, a banda parou de tocar novamente. A criança então explicou para a plateia, indignado: "Não acabou ainda não gente. É a banda que fica 'ensebando'. A culpa não foi minha, o maestro vem e desafina aqui. Ele desafinou do nada, é melhor descontratar ele e arranjar outro", sugeriu.