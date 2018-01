Meghan Trainor leva tombo durante apresentação na TV

Foto: Divulgação/NBC

Na última quinta-feira, 12, a cantora pop Meghan Trainor foi uma das convidadas do programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Estava tudo indo bem na apresentação de seu novo single Me Too, até que, ao final da performance, se apoiou no microfone e caiu.

A cantora deu risada do próprio tombo e, em seguida, o apresentador deitou-se ao lado dela no chão, enquanto os dois riam do fato.

Veja o vídeo da queda:

Veja a apresentação na íntegra: