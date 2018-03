'Me arrependo de ter feito publicidade para planos de saúde', diz Pedro Cardoso

Foto: Ricardo Nóbrega

Em entrevista ao programa A Máquina, o ator Pedro Cardoso contou que já ganhou "muito dinheiro" com publicidade, mas que isso foi possível graças a uma "profunda angústia": "Me arrependo de ter feito alguns filmes de publicidade sobre produtos, mesmo agressivos, como planos de saúde. A gente sabe que o plano de saúde vive no Brasil da falência da saúde pública. Fiz coisas que não acho que foram boas para quem viu, não tenho orgulho".

Ele também falou sobre temas como suas novas peças de teatro, liberdade no meio artístico, seu trabalho como diretor, o funcionalismo público no Brasil e o período em que passou na Rede Globo: "A TV oferecia uma coisa que era muito fascinante, que era um salário fixo. A vida econômica organizada ajuda a organizar um pouco a sua relação com o mundo", disse, em entrevista ao apresentador Fabrício Carpinejar.

O programa vai ao ar nesta terça-feira, 2 , às 23h30 na TV Gazeta.