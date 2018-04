Maurício Mattar fará papel de pai de Jesus em nova novela da Record TV

O ator Maurício Mattar voltou à Record TV e irá interpretar José, o pai de Jeus, em nova novela da emissora Foto: Christina Ruffato/Estadão

Após ter anunciado seu retorno para a Record TV em novembro de 2017, agora o ator Maurício Mattar revelou que fará o papel de José, pai de Jesus, na nova novela bíblica da emissora: Jesus - que vai acompanhar a vida do profeta mais importante do cristianismo.

A informação foi confirmada pelo ator em posts no seu Instagram. Com longa história na Globo entre as décadas de 1980 e 2000, essa será a terceira participação de Mattar na Record TV - ele já atuou em Louca Paixão, em 1999, e no remake de Dona Xepa, sua última participação em uma novela, em 2013.

Antes de voltar para a televisão, Mattar vinha se dedicando à carreira de cantor e teve sua última participação em uma produção no ano de 2016, quando apareceu na série TOCs de Dalila, do canal Multishow.

