Matthew McConaughey negocia retorno à série 'True Detective'

Matthew McConaughey comentou seu momento na carreira Foto: Bang Showbiz

Matthew McConaughey está em negociações para voltar ao elenco de 'True Detective'. O ator de 46 anos revelou que conversou com o criador da série, Nic Pizzolatto, sobre reprisar seu papel como Rustin Cohle no drama de TV. Em entrevista ao 'The Rich Eisen Show', ele disse: "Eu voltaria. Teria que ser no contexto certo e da maneira certa. Seria necessária essa chama como quando li pela primeira vez os roteiros".

McConaughey afirmou que ainda se vê conectado com o papel. "Quando eu li, sabia depois de 20 minutos que eu poderia interpretar esse cara e que estou dentro. Sinto falta de Cohle, e sinto falta de vê-lo nas noites de domingo. Eu era um homem feliz quando fizemos esse programa, porque durante seis meses estava em minha própria ilha", disse.

O astro - pai de Levi, 7, Vida, 6, e Livingston, 3, com sua esposa Camila Alves - insistiu que ele não escolhe quais os papéis deve assumir com base em como eles serão recebidos pelo público, já que ele acredita que as pessoas têm um "direito de vaiar" seus filmes. Questionado sobre as críticas ao seu filme 'The Sea of ​​Trees', ele disse: "Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Qualquer um tem tanto direito de vaiar quanto de ovacionar".