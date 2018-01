Masterchef explora drama de participante e bate recorde de audiência

A estudante Gleice foi eliminada pela segunda vez na atual temporada de Masterchef. Foto: Reprodução/ Band

No sexto episódio do reality culinário da Band, o participante que mais chamou atenção não foi o eliminado Victor, que não conseguiu reproduzir o prato do chef Tsuyoshi Murakami na prova de eliminação, mas Gleice.

No dia da gravação do programa, a participante completava 20 anos e se emocionou ao fazer o primeiro prato, que devia ser feito com os ingredientes da cesta básica. "Na minha casa eu recebo cesta, então, na hora que eu abri (a caixa misteriosa), fiquei até feliz", disse Gleice.

Ao apresentar seu prato de arroz, feijão e frango, os jurados perceberam que a participante chorava. Quando Ana Paula Padrão questionou o motivo de sua emoção, Gleice afirmou que o prato lembrava seu irmão, assassinado uma semana antes de ela fazer a audição para entrar no programa.

Tanto Paola Carosella quanto Henrique Fogaça ficaram comovidos com a história da jovem e não conseguiram ser duros na avaliação. No entanto, o prato de Gleice ficou entre um dos piores e a participante teve de encarar a prova de eliminação.

Ao final do programa, Gleice mostrou superação e conseguiu ser uma das melhores na reprodução do prato do chef Murakami. Toda a emoção do programa rendeu ao Masterchef a maior audiência da temporada, de seis pontos.

Leia também no E+:

Celso Portiolli reclama de seu próprio programa: 'Nada é tão ruim que não possa piorar'

Record não renova contrato com namorado de Xuxa