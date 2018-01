'MasterChef' conquista liderança de audiência por 45 minutos

Na prova de repescagem da última terça-feira, participantes tiveram de fazer sorvete artesanal. Foto: Carlos Reinis/Band

O MasterChef voltou a bater o recorde da terceira temporada nesta terça-feira, dia 26. O programa atingiu 10 pontos de audiência, alcançando a liderança por 45 minutos. A exibição do 21º episódio do talent show da Band registrou 8,2 pontos de média e share de 15%, conquistando a vice-liderança absoluta no horário, das 22h29 à 00h45.

Nesta temporada, o MasterChef já acumula mais de três horas em primeiro lugar. No Twitter, o programa também teve grande repercussão ontem: foram publicados mais de 380 mil tuítes mencionando a hashtag #MasterChefBR.

No episódio de ontem, os cozinheiros fizeram uma prova em equipe e a missão era preparar um jantar romântico para sete casais convidados. O time de Fábio, Bruna e Luriana se saiu melhor e, na prova eliminatória, Lee, Leonardo e Raquel tiveram de fazer um sorvete de forma totalmente artesanal. Lee teve a sobremesa mais mal avaliada e deixou a competição.