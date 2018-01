Marvel divulga novo trailer de ‘Homem-Aranha: De Volta ao Lar’ e a internet surta

Cena do filme 'Homem-Aranha: De Volta ao Lar'. Foto: Sony Pictures

Após lançarem um teaser ontem, a Marvel e a Sony Pictures divulgaram na manhã dessa terça-feira, 28, o segundo trailer de Homem-Aranha: De Volta ao Lar, nova aventura do aracnídeo defensor de Nova York que agora está integrado no Universo Cinematográfico da Marvel.

Nesse novo filme, dirigido por Jon Watts e com o jovem Tom Holland como o personagem principal da trama (o terceiro ator a ser o Homem-Aranha nas telonas), o enredo irá girar em torno de um Peter Parker adolescente que está aprendendo a ser herói com o Homem de Ferro (interpretado por Robert Downey Jr.) enquanto tenta viver sua rotina de estudante.

O filme estreia no Brasil no próximo dia 6 de julho e a internet já está ansiosa para conferir mais esse novo capítulo na história do popular personagem da Marvel.

O trailer do Homem Aranha ❤ — R. (@_rafaelmatias) 28 de março de 2017

Mas agora falando sério: o trailer do novo Homem-Aranha eu nem reagi, só tremi, mesmo. Que ano ótimo pros super-heróis. — Anaís Motta (@anabrmotta) 28 de março de 2017

Amei demais o novo trailer do Homem-Aranha!!! Ñ vejo a hr de assistir o filme. #SpiderManHomecoming ❤❤❤ — Priscilla (@pri_nascimentoo) 28 de março de 2017

gata, você não é o trailer novo do filme do homem-aranha mas eu quero não fazer mais nada no dia de hoje além de ver você — lima (@_nietszche) 28 de março de 2017