Marisa Orth e Chandelly Braz irão viver casal em série do GNT

Marisa e Chandelly Foto: Divulgação

Após viverem mãe e filha na novela'Haja Coração', da TV Globo, as atrizes Marisa Orth e Chandelly Braz vão interpretar um casal em série no canal GNT.

Com 15 episódios, “Edifício Paraíso” vai mostrar o relacionamento de cinco casais, que brigam numa mesma madrugada. A história vai misturar as ações nos cinco apartamentos e as diferentes confusões. A série é escrita por Fernanda Young e Alexandre Machado.

As gravações já tiveram início e seguirão até o Natal. Além de Marisa e Cahandelly, compõem o elenco Tainá Müller, Guilherme Fontes, Michel Melamed, Thiago Rodrigues e Samya Pascotto.